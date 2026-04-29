Bei Tagusens ist es am heutigen Mittwoch gegen 16:30 zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ersten Informationen zufolge sollen zwei Personen vom Dach gestürzt sein.<BR \/><BR \/>Die beiden einheimischen Männer waren mit Arbeiten am Dach beschäftigt, als sie vom Gerüst stürzten. Dabei wurden die Männer schwer verletzt.<BR \/><BR \/>Die schwer Verletzten wurden ins Krankenhaus Bozen gebracht. Im Einsatz standen ein Rettungstransportwagen, die Carabinieri, die Feuerwehr sowie die Notarzthubschrauber Pelikan 1 und 2.