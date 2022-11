Arco: Kletterer aus Trient stürzt in den Tod

Tragisches Bergunglück bei Arco: Ein Trentiner Kletterer verlor den Halt in der Wand, stürzte ab und verletzte sich dabei tödlich.



Der Unfall ereignete sich am Samstag, kurz nach 11 Uhr, in der Padaro-Felswand im Sarcatal bei Arco. Die Begleiter des Bergsteigers schlugen Alarm. Beim Sturz rutschte eine Sicherung von der Wand ab und der 55-jährige Kletterer aus Padaro stürzte noch tiefer: Wiederbelebungsversuche waren vergeblich.