„Area 47“: Nach Sprung von 10-Meter-Turm in kritischem Zustand

Der Mann hatte einen sogenannten Frontflip machen wollen, als er seitlich mit dem Kopf auf der Wasseroberfläche aufschlug, unterging und nicht mehr auftauchte.Gäste sowie der Bademeister sprangen in den 7 Meter tiefen See und bargen den Niederländer.Anschließend wurde der 22-Jährige bis zum Eintreffen der Rettungskräfte reanimiert. Er wurde von der Besatzung eines Notarzthubschraubers erstversorgt und anschließend in die Innsbrucker Klinik geflogen. Laut einem Bericht des ORF Tirol soll er sich in kritischem Zustand befinden.