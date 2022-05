Arge-Alp-Preis für Klimaschutzprojekte: Bewerbungen noch bis 15. Juni

Mit dem diesjährigen Arge-Alp-Preis will die Arbeitsgemeinschaft der Alpenländer den Klimaschutz in den Mittelpunkt rücken. Ausgezeichnet werden herausragende und für den Klimaschutz zukunftsweisende Großprojekte, Start-ups sowie Grassroots-Projekte in den Bereichen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Die Einreichfrist läuft noch bis 15. Juni 2022.Prämiert werden sowohl Projektideen, die bereit für die Umsetzung sind, als auch Projekte, die sich in der ersten Umsetzungsphase befinden. Sie sollen aus den Bereichen Energieeinsparung, Energieeffizienz und Nutzung von regenerativen Energien stammen oder für Umwelt- und Klimaschutz sensibilisieren. Ebenfalls eingereicht werden können Initiativen, die den sorgsamen Umgang mit Ressourcen oder nachhaltige Mobilität zum Ziel haben.Das Preisgeld dient dazu, innovative Ideen zu realisieren oder in der ersten Umsetzungsphase befindliche Projekte zu unterstützen. Diese sollen einen Vorbildcharakter haben, einen Nutzen für die Allgemeinheit aufweisen sowie für den Klimaschutz und den Alpenraum von Relevanz sein.Großprojekte können von Unternehmen, Gemeinden, Verbänden oder Vereinen eingereicht werden. Jungunternehmende können ihr Startup-Projekt präsentieren. Aber auch Bürgerinnen und Bürger sowie Jugendliche ab 15 Jahren sind eingeladen, beim Wettbewerb mitzumachen und ihr sogenanntes Grassroots-Projekt vorzustellen.Für die besten Projekte der Kategorie Großprojekte und der Kategorie Startups stehen je 10.000 Euro zur Verfügung. Darüber hinaus wird je ein Grassroots-Projekt pro Arge-Alp-Land prämiert: Neun Anerkennungspreise zu 1000 Euro und ein Hauptpreis zu 5000 Euro werden vergeben. Die Preisverleihung findet im Rahmen der Arge-Alp-Regierungschefkonferenz im Herbst in Innsbruck statt.Informationen, die Richtlinien und das Einreichformular gibt es auf der Arge-Alp-Website. Südtiroler Projekte können bis zum 15. Juni per Email eingereicht werden.