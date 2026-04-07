Die NASA veröffentlichte am Dienstag auf X ein Foto der Erde, die hinter dem Mondhorizont versinkt. <BR \/><BR \/>Das Bild des „Erduntergangs“ erinnere „an das ikonische Erdaufgangs-Foto“, das der US-Astronaut Bill Anders vor mehr als 57 Jahren geschossen habe, hieß es. Anders gehörte zum Team der Mission Apollo 8, die im Dezember 1968 erstmals den Mond umrundet hatte.<h3>\r\nTotale Sonnenfinsternis<\/h3>Das Weiße Haus veröffentlichte auf X zudem das Foto einer totalen Sonnenfinsternis, die die Artemis-Astronauten beobachten konnten. Dabei schob sich der Mond vollständig vor die Sonne. Dies sei „ein Anblick, den nur wenige in der Geschichte der Menschheit je gesehen haben“, erklärte das Weiße Haus.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1298304_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die NASA machte unter dem Titel „Sicherheit geht vor“ dazu ein Foto der vier Astronauten mit Spezialbrillen publik. Die Besatzung trug sie, um Netzhautschäden beim Blick Richtung Sonne zu vermeiden. <BR \/><BR \/>Das Besatzungsmitglied Victor Glover hatte den Anblick der Sonnenfinsternis „überwältigend“ genannt. An Bord der Orion-Kapsel sind daneben die US-Astronauten Christina Koch und Kommandant Reid Wiseman sowie der Kanadier Jeremy Hansen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1298307_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Fast sieben Stunden lang verfolgten die Raumfahrer von den Fenstern ihrer Raumkapsel aus, wie die Mondlandschaft an ihnen vorüberzog. Detailliert beschrieben sie den Wissenschaftern in der NASA-Bodenstation Details der Mondoberfläche, zudem wurden sie Zeuge mehrerer Lichtblitze durch Meteoriteneinschläge auf dem Erdtrabanten.