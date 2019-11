Artist von Cirque du Soleil stürzt in die Tiefe

Bei einer Vorstellung des Musicals „Paramour“ von Cirque du Soleil ist am Donnerstagabend in der deutschen Stadt Hamburg ein Artist aus 3 Metern Höhe abgestürzt. Der 30 Jahre alte Akrobat sei auf den Rand eines Trampolins gefallen und habe sich dabei schwer verletzt, teilte die Feuerwehr am Freitag mit.