Arzt stirbt nach Impfung: Fall liegt bei der Gerichtsbehörde

Wie der Südtiroler Sanitätsbetrieb in einer Aussendung am Donnerstag mitteilt, haben die Ärztlichen Direktionen der Krankenhäuser Bozen und Brixen, in denen der gestorbene Arzt behandelt worden ist, die Dokumentation zum Vorfall an die Gerichtsbehörde am Landesgericht Bozen weitergeleitet – wie es von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen ist.Jetzt liegt es im Ermessensspielraum der Staatsanwaltschaft, das weitere Vorgehen zu entscheiden.Man sei aber darauf bedacht, der Staatsanwaltschaft alle nötigen Auskünfte zur Klärung des Sachverhalts zukommen zu lassen und sichern derselben ihre tatkräftige Mitarbeit zu.Ebenso wurde der Todesfall gemäß vorgesehener Prozedur dem Zentrum für Arzneimittelüberwachung bei AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco gemeldet.Im derzeit kursierenden Video erklärt der Arzt aus Bozen, der mittlerweile Verstorbene hätte nach der 2. Impfung mit Biontech-Pfizer starke Beschwerden gehabt, wenige Wochen später einen Iktus erlitten und wurde auf die Intensivstation in Bozen gebracht, wo er starb.

