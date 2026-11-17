In Italien werden weiterhin besorgniserregend viele neue berufsbedingte Asbest-Erkrankungen festgestellt. Dem jüngsten offiziellen Bericht des italienischen Instituts für Arbeitsunfallversicherung (INAIL) zufolge werden jährlich mehr als tausend Fälle diagnostiziert.<BR \/><BR \/>Konkret lag die Zahl der anerkannten Fälle von asbestbedingten Erkrankungen bei Beschäftigten im Fünfjahreszeitraum 2020 bis 2024 im Jahresdurchschnitt bei rund 1.160. Davon verliefen 41 Prozent tödlich. Im Dreijahreszeitraum 2020 bis 2022 lag die durchschnittliche Sterblichkeit bei 46 Prozent.<BR \/><BR \/>Besonders betroffen waren die Metall- und Maschinenbauindustrie mit 58 Prozent der Fälle sowie das Baugewerbe mit 16 Prozent. An dritter Stelle lag der Dienstleistungssektor mit 11 Prozent.<h3>\r\nProblematik keineswegs überwunden<\/h3>Regional entfielen die meisten Fälle auf den Nordwesten Italiens (40 Prozent). An der Spitze lagen die Lombardei mit 203 und das Piemont mit 133 Fällen. Es folgten Süditalien (24 Prozent), insbesondere Sizilien (83) und Apulien (81), der Nordosten (23 Prozent) und Mittelitalien (13 Prozent). In Mittelitalien stach die Toskana mit 78 anerkannten Fällen hervor.<BR \/><BR \/>Für die Nationale Asbest-Beratungsstelle bestätigen die von INAIL veröffentlichten Zahlen eindeutig: Die Asbestproblematik ist keineswegs überwunden. Mehr als 30 Jahre nach dem Verbot der Verwendung von Asbest treten die gesundheitlichen Folgen der Belastungen aus den vorangegangenen Jahrzehnten weiterhin zutage. Dadurch bleibt die epidemiologische Lage ernst und weit verbreitet.<BR \/><BR \/>„Die Zusammenarbeit der italienischen Normungsorganisation UNI mit der Nationalen Asbest-Beratungsstelle und INAIL hat es ermöglicht, freiwillig anwendbare Umsetzungsinstrumente zu entwickeln. Sie sollen die Entfernung von Asbest aus Gebäuden wirksamer machen und die geltende Gesetzgebung unterstützen“, erklärt Ruggero Lensi, Generaldirektor von UNI. <BR \/><BR \/>„Nun gilt es, mit den Institutionen und der Zivilgesellschaft in den Dialog zu treten, damit die bestehenden technischen Normen und Referenzverfahren konsequenter angewendet werden.“