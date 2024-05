Aschbach: Junger Bär am Haselrasterhof – Bienenstöcke umgestoßen

Vermutlich wurde der Bär vom Hofhund des Haselrasterhofs verscheucht, sonst hätte Meister Petz die Bienenstöcke wohl aufgebrochen und Honig sowie Waben gefressen.Im Gebiet Aschbach/Algund und Quadrat/Partschins schlug ein Bär, vermutlich derselbe, auch am Freitag zu: Er zerstörte 6 Bienenvölker. Und auch am 9. Mai gab es in der Gemeinde Partschins einen Übergriff auf einen Bienenstand.Aus Expertenkreisen war zu erfahren, dass es sich bei dem Bären wohl um ein junges Exemplar auf der Durchreise handeln dürfte.