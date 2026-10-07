Während die italienischen Koalitionspartner der SVP und Teile der Opposition nichts dagegen hätten oder es sogar ausdrücklich begrüßen würden, winken die Konservativen in der SVP, STF und Leiter Reber ab. Keine Meinung kommt vom Landeshauptmann.<BR \/><BR \/>Nach Ligurien und der Toskana erlaubt nun auch Venedig, dass die Asche von Haustieren wie Hund, Katze, Fisch bis zu kleinen Nagern in einer eigens gekennzeichneten Urne neben dem verstorbenen Halter auf dem städtischen Friedhof beigesetzt werden darf. „Wenn das bei uns möglich wäre, wäre ich absolut dafür“, sagt Landesrat Christian Bianchi. Am Freitag verstarb seine Katze. „Der Verlust ist fast wie bei einem Familienmitglied.“<BR \/><BR \/>„Wenn keiner gezwungen wird, die hygienischen Auflagen eingehalten werden und die Freiheit anderer nicht beschnitten wird, sehe ich keinen Grund, dagegen zu sein“, pflichtet ihm Landesrat Marco Galateo bei.<BR \/><BR \/>Zustimmung kommt auch von den Grünen. „Wir setzen uns für eine Gesellschaft ein, in der jeder sein Leben gestalten kann, wie er möchte. Sterben gehört zum Leben dazu und wenn Menschen ihren langjährigen, vierbeinigen Begleiter neben sich bestattet haben möchten, gehört das zur Freiheit dazu – folglich ist es richtig, dass sich die Politik darum kümmert“, meint Madeleine Rohrer.<BR \/><BR \/>Paul Köllensperger hätte „kein Problem“ damit, wenn Menschen die Asche ihres Haustieres mit dem eigenen Grab verbunden wissen möchten. Hier Regeln festzulegen, sei aber Aufgabe der Kirchen und Friedhofsträger. „Die Politik sollte sich Wichtigerem widmen.“<BR \/><BR \/>„Die Bindung zu einem Haustier kann genauso stark wie jene zu einem Menschen sein“, meint Andreas Colli. Gegen eine Bestattung des Vierbeiners neben seinem Herrchen hätte er nichts. „Allerdings könnten Gefühle von Bürgern, die an organisierte Religion glauben, verletzt werden. Ich vermute, dass unsere Gesellschaft dafür noch nicht bereit ist“, sagt Colli.<BR \/><BR \/>Keine Antwort kommt von Landeshauptmann Arno Kompatscher: „Ich muss mir erst eine Meinung bilden. Die Sache ist mir neu.“ Neu ist sie freilich auch für die Konservativen in der SVP, doch sie haben trotzdem sofort eine Meinung. „Ich halte rein gar nichts von einer solchen Regelung, auch aus Respekt vor gepflegten Friedhöfen und den Menschen, die dort ihre letzte Ruhe gefunden haben“, so Landesrat Luis Walcher. <BR \/><BR \/> In diese Kerbe schlägt auch Fraktionssprecher Harald Stauder. „Ein katholischer Friedhof ist den Menschen vorbehalten. Die schleichende Vermenschlichung von Haustieren ist problematisch und muss Grenzen haben. Bei aller Liebe zu Haustieren. ,Hier ruht Waldi‘ möchte ich wirklich nicht lesen.“<BR \/><BR \/>„Ich bin mit Hunden aufgewachsen und verstehe, dass man sehr an ihnen hängt“, so Andreas Leiter Reber. Man dürfe Tiere aber nicht vermenschlichen, weder im Leben noch im Tod, weshalb er dagegen sei, dass Haustiere auf christlichen Friedhöfen beigesetzt werden. „Ich möchte einfach nicht, dass meine Oma neben dem Nachbarshund, einer Katze oder gar einem Minischwein begraben wird. Ich finde es pietätslos.“<BR \/><BR \/>Hannes Rabensteiner (STF) spricht von einer „blödsinnigen Idee“. Christliche Friedhöfe sollten christlichen Menschen vorbehalten sein. Allemal sollte der Landtag vor einer Entscheidung ein Gutachten der Kirche einholen. „Wenn die Geistlichkeit kein Problem hat, dann bitte“, meint er. Grundsätzlich sei er aber dagegen. „Wo fängt das an und wo hört es auf. Da können wir langsam auch Moslems in unseren Friedhöfen bestatten“, kommt der reichlich verquere Vergleich Rabensteiners einer Hauskatze mit Menschen muslimischen Glaubens.