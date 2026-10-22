Der ASGB-Vorsitzende Tony Tschenett sieht vor allem im Personalmangel eine wesentliche Ursache für die Schwierigkeiten. Sowohl bei der Zustellung als auch an den Postschaltern fehlten Mitarbeiter, offene Stellen würden nicht ausreichend nachbesetzt. Zudem kämen teilweise Beschäftigte zum Einsatz, deren Sprachkenntnisse den Anforderungen in Südtirol nicht entsprächen.<h3>\r\nArbeitsbedingungen erschweren Personalsuche<\/h3>Als einen Grund für die Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung nennt der ASGB die Arbeitsbedingungen. Einstiegsgehälter von teilweise rund 1350 Euro netto im Monat und Arbeitszeitmodelle mit einer Sechs-Tage-Woche machten die Tätigkeit angesichts der hohen Lebenshaltungskosten in Südtirol wenig attraktiv.<BR \/><BR \/>Die Folgen seien eine höhere Arbeitsbelastung für die Beschäftigten, längere Wartezeiten an den Schaltern und verspätete Zustellungen. Um qualifiziertes Personal zu gewinnen und langfristig zu halten, brauche es nach Ansicht der Gewerkschaft also attraktivere Arbeitsbedingungen.<BR \/><BR \/>Ein weiterer Kritikpunkt betrifft den Verkaufsdruck, dem Schalterbeamte und Postamtsleiter laut ASGB ausgesetzt seien. Neben den klassischen Postdienstleistungen müssten sie auch Produkte wie Sparbücher, Konten, Postepay-Karten, Versicherungen sowie Handy-, Internet-, Strom- und Gasverträge anbieten. Die damit verbundenen Verkaufsziele erhöhten den Druck auf die Beschäftigten zusätzlich. <h3>\r\nZweisprachigkeit als weiterer Streitpunkt<\/h3>Auch bei der Einhaltung der Zweisprachigkeit sieht die Gewerkschaft Handlungsbedarf. Fehlende Sprachkenntnisse erschwerten die Kommunikation mit den Bürgern und führten wiederholt zu Missverständnissen.<BR \/><BR \/>Tschenett kritisiert zudem die finanzielle Anerkennung der Zweisprachigkeit bei der Post. Die entsprechende Zulage erreiche lediglich ungefähr die Hälfte des Betrags, der im öffentlichen Dienst üblich sei. Wer qualifiziertes zweisprachiges Personal gewinnen wolle, müsse diese zusätzliche Qualifikation auch angemessen entlohnen.<BR \/><BR \/>Angesichts der vom Land bereitgestellten Mittel fordert die Gewerkschaft deshalb ausreichend Personal, bessere Arbeitsbedingungen und die konsequente Einhaltung der Zweisprachigkeit. Der Postdienst müsse seinen öffentlichen Auftrag erfüllen. Dazu gehöre eine verlässliche Versorgung der Bevölkerung, die über den Verkauf zusätzlicher Produkte hinausgehe.