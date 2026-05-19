In einer Gesellschaft, die durch eine zunehmende Alterung der Bevölkerung geprägt ist, gewinnt das Thema „Körperliche Betätigung im Alter“ immer mehr an Bedeutung. Gesundheitliche Prävention und Erhaltung der Mobilität sind entscheidende Faktoren, um die Lebensqualität älterer Menschen zu sichern und deren Selbstständigkeit möglichst lange aufrechtzuerhalten.<BR \/><BR \/>Dazu fordert das Sekretariat der ASGB-Rentner die Gemeinden auf, einen kostengünstigen Zugang zu Infrastrukturen wie Turnhallen, Spielplätze, Parcours und Schwimmbäder für Seniorinnen und Senioren zu schaffen, so wie im LG Nr. 12 vom 6. Oktober 2022 - Art. 7 vorgesehen. Finanzielle Hürden dürfen nicht dazu führen, dass ältere Menschen auf sportliche Aktivität verzichten.<BR \/><BR \/>Die Vorteile von regelmäßiger Bewegung im Alter sind wissenschaftlich gut belegt. Körperliche Aktivität trägt maßgeblich dazu bei, chronischen als auch altersbedingten Krankheiten wie Osteoporose, Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmten Formen von Demenz vorzubeugen. Gleichzeitig fördert Bewegung die Muskelkraft, die Koordination und das Gleichgewicht - wichtige Aspekte zur Sturzprävention und zur Wahrung der Unabhängigkeit. Das sollte in den Mittelpunkt gerückt werden. <BR \/><BR \/>Zudem verbessert körperliches Training das psychische Wohlbefinden, lindert depressive Verstimmungen und fördert die soziale Einbindung.<BR \/>Neben der reinen Gesundheitsprävention bietet diese Investition auch große, ökonomische Vorteile. <BR \/><BR \/>Durch die Reduktion altersbedingter Gesundheitsprobleme lassen sich langfristig Kosten im Gesundheits- und Sozialwesen senken. Dies ist besonders angesichts steigender Ausgaben für Pflege und medizinische Betreuung älterer Menschen von großer Bedeutung.<BR \/><BR \/>Die ASGB-Rentner sind der Ansicht, dass Gemeinden hierbei eine besondere Verantwortung tragen und fordern, dass gezielt Anreize geschaffen werden, um Seniorinnen und Senioren einen kostengünstigen Zugang zu Bewegungsangeboten zu ermöglichen. Dies soll dazu beitragen, die Gesundheit zu erhalten, die soziale Teilhabe zu fördern, Pflege zu vermeiden und somit auch ökonomische Vorteile zu erzielen.