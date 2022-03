ASTAT: Weniger Baugenehmigungen als im Vorjahr

Der Jahreswert 2021 der ausgestellten Baugenehmigungen ist leicht gegenüber 2020 gesunken, jener der Bauabschlüsse um 12 Prozent gestiegen. Das sei auf die teilweise Wiedereröffnung desBausektors zurückzuführen, so die Analyse der Astat.Im 2. Halbjahr 2021 sind die Baugenehmigungen um 15 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum 2020 zurückgegangen. Bei der Berechnung wurden die von den Gemeinden ausgestellten Baugenehmigungen berücksichtigt. Das geplante Volumen für Wohngebäude beträgt 723 Tausend Kubikmeter (plus 8,4 Prozent), jenes für Nicht-Wohngebäude 807 Tausend Kubikmeter (minus 28,7 Prozent). Die Bauabschlüsse verzeichnen ebenfalls einen Rückgang, so die Analyse der Astat.„Der Jahreswert für die ausgestellten Baugenehmigungen 2021 (3636 Tausend Kubikmeter) entspricht in etwa dem Wert des Vorjahres, mit einem leichten Rückgang von 0,6 Prozent. Bei den Bauabschlüssen hingegen stieg der Jahreswert 2021 insgesamt um 12 Prozent, von 1293 Tausend Kubikmeter im Jahr 2020 auf 1449 Tausend Kubikmeter im Jahr 2021“, heißt es in der Analyse.

