Astfeld: Pkw stürzt in die Talfer – 5 Verletzte

Unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren von Astfeld und Sarnthein standen im Einsatz. - Foto: © FFW Astfeld

Alarmstufe 5, eingeklemmte Personen, hieß es bei der Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehren von Astfeld und Sarnthein kurz vor 16 Uhr.Eine 5-köpfige Touristenfamilie aus Rom war kurz vor 16 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache bei der Liepert-Brücke oberhalb von Astfeld in Richtung Aberstückl von der Straße abgekommen und über eine Wiese geraten. Nach einer Irrfahrt von rund 20 bis 30 Metern blieb das Fahrzeug in der Talfer seitlich liegen.Als die Wehrleute am Einsatzort eintrafen, stellte sich heraus, dass der Unfall glücklicherweise weniger schlimm war als befürchtet. 3 Insassen konnten sich gegenseitig und mit der Hilfe eines Passanten aus dem Fahrzeug befreien. Die beiden weiteren Verletzten konnten von den Wehrleuten rasch aus dem Fahrzeug befreit werden.Die leicht bis mittelschwer Verletzten wurden vor Ort erstversorgt und anschließend in das Bozner Krankenhaus gebracht. Im Einsatz standen neben den Feuerwehren auch das Weiße Kreuz Sarntal, der Notarzthubschrauber Pelikan 1, die Carabinieri und der Straßendienst.