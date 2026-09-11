Gegen 14.30 Uhr wurde Alarm geschlagen, nachdem in einer Werkstatt des Obermacherhofes ein Feuer ausgebrochen war. Umgehend rückten die Einsatzkräfte zu dem höchstgelegenen Hof des Ortsteils Öttenbach aus.<BR \/><BR \/>Indes hatten Passanten bereits erste Löschversuche eingeleitet. Durch das Einschreiten der Passanten und Einsatzkräfte, konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden – der Brand blieb auf die Werkstatt beschränkt – diese brannte allerdings komplett nieder. Die nebenstehenden Gebäude blieben glücklicherweise verschont.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Astfeld und Sarnthein.