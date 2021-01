Italien empfiehlt Astrazeneca-Impfstoff nur bis 55 Jahre

In Übereinstimmung mit den Empfehlungen der EU-Arzneimittelbehörde EMA sei das Vakzin in Italien zwar zugelassen, erklärte die Behörde am Samstag. Menschen über 55 Jahre und besonders anfällige Menschen sollten jedoch bevorzugt mit den auf mRNA-Technologie basierenden Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna geimpft werden.Zur Begründung erklärte die Behörde, es bestünden „gewisse Unsicherheiten“ über die Wirksamkeit des Mittels bei älteren Menschen, da diese Altersgruppe bei den klinischen Test nur „schlecht vertreten“ gewesen sei.In Österreich will das Nationale Impfgremium bis Sonntag eine Empfehlung abgeben, welchen Altersgruppen das Vakzin verabreicht werden soll. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) den Impfstoff für Menschen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren..

apa