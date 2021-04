AstraZeneca: Neue Impfladung in Bozen angekommen

Insgesamt reisten seit den frühen Morgenstunden 22 Spezial-Fahrzeuge des SDA Express Courier quer durch Italien.Sie transportieren 219.900 Impfdosen von AstraZeneca an Sammelposten in Südtirol und Trentino, Aostatal, Piemont, Ligurien, Lombardei, Venetien, Friaul-Julisch Venetien, Emilia-Romagna, Apulien, Kalabrien und Sizilien zu beliefern.Auch das Landeskrankenhaus in Bozen hat sich seinen Anteil des Impfstoffs mit Spezial-Fahrzeugen abgeholt.

stol