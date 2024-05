Covid-19: AstraZeneca zieht weltweit Impfstoff zurück

„Es wird nicht mehr von Covid gesprochen“

Das anglo-schwedische Unternehmen hatte Ende April in Gerichtsdokumenten während eines Verfahrens in London erstmals zugegeben, dass sein Impfstoff Covid als seltene Nebenwirkung Thrombosen verursachen kann. Das Eingeständnis könnte britischen Medienberichten zufolge den Weg für Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe ebnen.In der schlimmsten Zeit der Covid-Pandemie nahm Antonio Metastasio an der Impfstoffstudie von AstraZeneca teil. „Ich würde es heute wieder tun, obwohl ich mir der damit verbundenen Risiken bewusst bin„, erklärte der in England lebende umbrische Arzt gegenüber ANSA,nachdem das Unternehmen einen weltweiten Rückruf des Produkts veranlasst und die Zulassungen für Vaxzevria in Europa zurückgezogen hatte.AstraZeneca begründete seine Entscheidung mit einem „Überangebot an aktuellen Impfstoffen“, räumte aber Ende April in einem Gerichtsverfahren in London erstmals ein, dass sein Impfstoff als seltene Nebenwirkung Thrombosen verursachen kann.Er sei nicht schockiert über die jüngsten Nachrichten, denn viele Medikamente können ähnliche Nebenwirkungen haben. Es sei jedoch wichtig, die Zahl der Fälle zu untersuchen und sie mit denen von weniger umstrittenen Produkten zu vergleichen.„Es wird nicht mehr von Covid gesprochen„, so Metastasio weiter, “aber ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als die Kinder im Haus eingesperrt waren und der soziale Kontakt verloren ging. Ich hoffe, dass es keine weiteren Epidemien mehr geben wird, aber ich fürchte, dass sie vielleicht durch andere Viren auftreten könnten. Deshalb ist es wichtig, immer wirksamere Impfstoffe zu haben, und es muss experimentiert werden, um sie herzustellen“.