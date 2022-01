Athen: Umweltschützer kämpfen um verletzten Wal

Der Wal weise Verletzungen an Kopf und Körper auf, sagte Meeresbiologe Drosos Koutsoubas Freitag früh dem Nachrichtensender Skai. Es sei nicht auszuschließen, dass er von einem Bootspropeller getroffen worden sei. „Normalerweise enden diese Fälle nicht gut“, sagte der Wissenschafter.Dass ein Wal strandet, ist in Griechenland selten. Erst am Donnerstag hatte die Container- und Kreuzfahrtreederei Mediterranean Shipping Company (MSC) in Genf angekündigt, zum Schutz von Pottwalen ihre Fahrtroute entlang der Westküste Griechenlands zu ändern. Damit sollen Kollisionen mit Schiffen verhindert werden, weil sie für die großen Säugetiere meist tödlich enden. Cuvier-Schnabelwale werden nur selten gesehen, weil sie gern tiefer als 1000 Meter tauchen.

apa/dpa/stol