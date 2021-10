Attentäter in Norwegen dürfte Opfer erstochen haben

Bei seinen Angriffen habe der Täter „irgendwann Pfeil und Bogen weggeworfen oder verloren“, sagte Polizeiinspektor Per Thomas Omholt am Montag vor Medienvertretern.Seine Opfer habe er dann mit einem „scharfen Gegenstand“ offenbar wahllos erstochen. Laut Omholt hat B. seine Opfer offenbar wahllos getötet.Der 37-jährige Däne Espen Andersen B. hat gestanden, am vergangenen Mittwoch in Kongsberg im Südosten Norwegens 5 Menschen getötet und 3 weitere verletzt zu haben. Dabei schoss er unter anderem mit Pfeil und Bogen um sich.Insgesamt hatte er mit Pfeil und Bogen den Angaben zufolge auf mehr als 10 Menschen gezielt. Welchen „scharfen Gegenstand“ er bei der Attacke genau nutzte, wollte der Polizeiinspektor aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.Nach seinen Angaben gehen die Ermittler inzwischen davon aus, dass B. in erster Linie psychische Probleme hat. Die Hypothese, er sei zum Islam konvertiert und habe sich radikalisiert, habe sich hingegen weiter „abgeschwächt“.

