Unfall in Atzwang fordert Schwerverletzen und 6 Leichtverletzte

Die Straße musste zunächst komplett für den Verkehr gesperrt werden. - Foto: © em

Gegen 13.20 Uhr kam es auf der Brennerstaatsstraße bei Atzwang zu einem schweren Verkehrsunfall, in den 3 Fahrzeuge verwickelt waren. Ersten Angaben zufolge soll ein Fahrzeug, das in Richtung Bozen unterwegs war, beim Kurvenausgang aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dabei prallte es frontal auf ein anderes Fahrzeug. Ein dritter Pkw, der ebenfalls in Richtung Süden unterwegs war, prallte auf die beiden anderen Fahrzeuge.Insgesamt forderte der Unfall 7 Verletzte: Ein Mann wurde schwer verletzt. Nach der Erstversorgung vom Notarzt wurde er vom Weißen Kreuz in das Krankenhaus von Bozen gebracht. 6 weitere Personen – darunter 4 Erwachsene und 2 Kinder – wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden in die Krankenhäuser von Bozen und Brixen gebracht.Nach dem Unfall musste die Straße zunächst komplett für die Aufräumarbeiten gesperrt werden, die von den Freiwilligen Feuerwehren von Atzwang und Waidbruck übernommen wurden. Mittlerweile ist die Straße wieder einspurig befahrbar. In beide Richtungen staute es kilometerweit zurück.Im Einsatz standen das Weiße Kreuz und der Notarzt des Weißen Kreuzes von Bozen sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Atzwang und Waidbruck.Die Carabinieri ermitteln zum Unfallhergang.