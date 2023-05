Atzwang: Auto prallt gegen geparkten Lkw-Anhänger

Der Pkw wurde bei dem Aufprall stark beschädigt. - Foto: © FF Atzwang

Der Lkw-Anhänger war am Straßenrand geparkt. - Foto: © FF Atzwang

Der VW Passat war gegen 6.30 Uhr in Richtung Bozen unterwegs, als er zwischen Atzwang und Blumau aus ungeklärter Ursache von der Straße abkam und gegen den geparkten Anhänger prallte. Sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert.Obwohl der Pkw bei dem Aufprall stark beschädigt wurde, trug der Fahrer glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. Die Sanitäter des Weißen Kreuzes versorgten ihn an der Unfallstelle und brachten ihn in das Krankenhaus von Bozen.Anschließend begannen die Wehrleute der Feuerwehr Atzwang mit den Aufräumarbeiten. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr und dem Weißen Kreuz auch die Carabinieri, die den Unfallhergang ermitteln.