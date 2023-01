Atzwang: Leer stehendes Gebäude geht in Flammen auf

Foto: © FFW Atzwang

Die Alarmierung erfolgte um 23.30 Uhr: Auf der Brennerstaatsstraße zwischen Blumau und Atzwang war ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Ersten Informationen zufolge soll es sich um ein leer stehendes Gebäude gehandelt haben.Bei Ankunft der Feuerwehren stand der obere Teil des Gebäudes bereits in Vollbrand. Der rasche Einsatz der 35 Feuerwehrleute verhinderte eine weitere Ausbreitung des Feuers, glücklicherweise wurde niemand verletzt.Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten nahmen noch längere Zeit in Anspruch, die Löschwasserversorgung wurde aus mehreren Tanklöschfahrzeugen und Hydranten sichergestellt.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Atzwang und Kardaun, sowie die Berufsfeuerwehr Bozen mit einem Drehleiterfahrzeug, der Bezirksfeuerwehrverband Bozen und die Behörden.