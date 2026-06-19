Aus bisher ungeklärten Gründen ist ein Motorradfahrer am heutigen Freitag gegen 14 Uhr frontal mit einem Pkw kollidiert. Der 57-jährige Motorradlenker stürzte nach dem Aufprall über die Leitplanke und verletzte sich dabei schwer.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Unfall ereignete sich in Atzwang in der Nähe des Gasthauses Törggele in Fahrtrichtung Norden. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Einheimische mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Bozner Krankenhaus geflogen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325904_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Im Zuge des Unfalls war die Straße zuerst komplett gesperrt, dann lediglich einspurig befahrbar. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Atzwang, das Weiße Kreuz Klausen, der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und die Carabinieri.