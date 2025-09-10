Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Fest steht, dass ein Pkw und ein Abschleppwagen heute Nachmittag in den Unfall involviert waren. Dabei sollen drei Personen verletzt worden sein, zwei davon leicht, eine schwer. Die Person war zunächst eingeklemmt und soll schwere Verletzungen erlitten haben. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1210275_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Atzwang und Kardaun-Karneid, der Notarzteinsatzwagen, das Weiße Kreuz Bozen sowie die Carabinieri. <BR \/><BR \/>Es bildeten sich lange Staus in beide Richtungen. Die Straße ist nach dem Unfall weiterhin gesperrt, Fahrzeuge werden über die Brennerautobahn umgeleitet. <BR \/><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid. <\/a>