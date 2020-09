Auch Berlusconis Tochter Marina positiv getestet

Silvio Berlusconi, der nach seiner Covid-19-Erkrankung in der Mailänder San Raffaele-Klinik liegt, verbrachte indes eine ruhige Nacht. Der mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus liegende italienische Ex-Regierungschef spreche gut auf die Behandlung an, sagte sein Arzt Alberto Zangrillo am Sonntag ( STOL hat berichtet ). Ein weiterer Bericht über die Gesundheitslage des 83-Jährigen wird am Montagnachmittag erwartet. Berlusconi war Anfang der Woche positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden , nachdem er von einem Urlaub in seiner Luxusvilla auf Sardinien zurückgekehrt war.Seine 36-jährige Tochter Barbara, sein 31-jähriger Sohn Luigi sowie seine Lebensgefährtin Marta Fascina haben sich ebenfalls mit dem Virus infiziert.

apa