Auch Blumenläden dürfen öffnen

Zur Erinnerung: Nachdem lange nur Geschäfte, die Lebensmittel anbieten sowie einige jener Geschäfte, die Produkte für den grundlegenden Bedarf verkaufen, offen bleiben durften, konnten in der vergangenen Woche einige weitere Betriebe im Einzelhandel ihre Tore wieder öffnen – unter anderem dürfen seit Dienstag, 14. April, wieder Buch- und Papierhandlungen sowie Kinderbekleidungsgeschäfte.Wie die Landesregierung nun klar stellt, dürfen auch Blumenläden geöffnet haben. „Nach Einsichtnahme in die Mitteilung der Ministerin für Landwirtschaft Teresa Bellanova vom 2. April 2020 wird festgehalten, dass auch der Detailhandel-Verkauf von Samen, Pflanzen, Schnittblumen, Topfpflanzen und Düngemitteln auch vonseiten von Unternehmen zugelassen ist, die nicht den für den Bereich Landwirtschaft vorgesehenen Ateco-Kodex 1 haben“, heißt es in einem Rundschreiben der Regierung.Die Mitteilung der Ministerin stamme zwar bereits vom 2. April, jedoch habe es hier lange Zeit Unklarheiten gegeben, betonte Landesrat Philipp Achammer gegenüber STOL.Mit heutigem Montag konnten zudem weitere gewerbliche Tätigkeiten wieder aufgenommen werden. Landeshauptmann Arno Kompatscher hat am Samstag dazu eine entsprechende Verordnung unterzeichnet.

