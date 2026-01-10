Die Reihe der Superhelden ist seit ein paar Jahren um eine Comicfigur aus Südtirol reicher. Zwei Bozner haben ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und Bozens ersten Superhelden mit einer ganz besonderen Superkraft erschaffen, gegen die manch klassischer US-Superheld wohl nichts ausrichten könnte. Jetzt ist Band 2 der Superhelden-Saga erschienen.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Die Geschichten der beiden Comics stammen von den Boznern Elia Chiusa und Gabriele Mazzoni (28). „Im Jahr 2019 hatten wir die Idee für einen Bozner Superhelden, der die Materie nach seinem Wille manipulieren kann“, erklärt Elia Chiusa im Gespräch mit den „Dolomiten“. Man habe einige Entwürfe gemacht und Ideen gesammelt. <BR \/>„Während der Pandemie, als wir alle zu Hause eingesperrt waren und man nicht viel tun konnte, haben wir uns die Entwürfe noch einmal angesehen und uns gedacht, dass wir daraus wirklich etwas machen könnten. Also haben wir damit begonnen, die ersten Geschichten zu schreiben und dieses Abenteuer zu starten“, erinnert sich der 28-Jährige, der in Florenz geboren wurde und als Zehnjähriger nach Bozen gekommen ist.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1259421_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Da weder er noch Gabriele zeichnen könnten, habe man Davide Tomazzoni gefragt, ebenfalls ein Bozner, der kurz zuvor die Uni in Bologna abgeschlossen hatte. Der 29-Jährige ist Absolvent der Akademie der Schönen Künste in Bologna im Fach „Comic-Sprache“ und professioneller Comiczeichner. „Zusammen haben wir den ersten Band gemacht, der im März 2024 veröffentlicht wurde.“<BR \/><BR \/><BR \/>Beim Bozner Superhelden handelt es sich um Federico Fontana – einen jungen Mann unbekannter Herkunft und mit außergewöhnlicher Intelligenz, der an der Uni Bozen Chemie studiert. Er hat die Superkraft, Materie nach seinem Willen zu gestalten und zu verwandeln. „Da ihm seine Mutter verboten hat, diese Superkraft einzusetzen, um ihn zu schützen, hat er sie nie genutzt“, so der Co-Autor. Als seine Familie und er aber Geld brauchen, nimmt er an einem Wettbewerb teil, bei dem der Gewinner sehr viel Geld erhält. <BR \/><BR \/><BR \/>„Er beschließt schließlich, diesen unterdrückten Teil von sich selbst zu erkunden und am Wettbewerb teilzunehmen, den er dann auch gewinnt. Dadurch gerät er aber ins Visier der falschen Leute – einer geheimen Organisation, die im Keller der Franzensfeste aktiv ist“, fasst Chiusa die Geschichte von Heft 1 zusammen. <BR \/><h3>\r\nHeft 1 endet mit einem Cliffhanger<\/h3><BR \/>„Letztlich versucht der Superheld sich selbst und seinen Platz im Leben zu finden. Es ist eine Reise auf der Suche nach sich selbst, so wie sie viele Jugendliche nach der Schule, einer Ausbildung oder der Universität erleben. Sie wissen nicht genau, was sie machen sollen, wie es weitergeht und wie ihre Zukunft aussehen wird – auch bei uns war das so“, erklärt Chiusa den tieferen Sinn. Heft 1 endet mit einem Cliffhanger, der jetzt mit dem Heft 2 „Oberstes Urteil“ und der Rückkehr des ersten Bozner Superhelden aufgelöst wird. <BR \/><BR \/>Finanziert wurde Band 2 mittels Crowdfunding – 3521 Euro konnten eingesammelt werden – und der Unterstützung des Landes Südtirol und der Region Trentin Südtirol. Im Mittelpunkt der neuen Geschichte, die in Bozen und auch in anderen Teilen Südtirols stattfindet, steht Fontanas Schwester Aurora, die ebenfalls eine Superkraft hat: Sie kann Energie kontrollieren. Im neuen Comic laufen drei Handlungsstränge auf einen entscheidenden Moment im Herzen von Bozen zusammen.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1259424_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>„Das erste Heft war eine wichtige Erfahrung für Gabriele und mich. Wir haben viel dazugelernt und für das zweite Heft mit einem neuen Zeichner, Mirko Gelonese, zusammengearbeitet. Er hat einen dynamischeren Stil als Tomazzoni, der aus beruflichen Gründen weniger Zeit für Comics hat“, betont Chiusa, der mittlerweile sein Uni-Studium an der Bozner Fakultät für Ingenieurswissenschaften abgeschlossen hat und als Ingenieur arbeitet. Seine künstlerische Energie will er, zusammen mit Gabriele Mazzoni - ebenfalls Ingenieur - weiter ausleben. Mit Heft 2 ist also nicht Schluss. „Insgesamt planen wir sechs Bände und Spin-offs“, kündigt Mazzoni an.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1259427_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das zweite Heft (22 €) ist in mehreren Büchereien verfügbar, darunter in den Athesia-Filialen Bozen, Meran und Brixen, bei Mardi Gras, „Tana delle Tigri“, der Libreria Europa und bei Cappelli.