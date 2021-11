„Auch Du“ bist Teil des Weißen Kreuzes

Mehr als 135.000 Südtiroler und Südtirolerinnen sind als Mitglied bereits dabei und unterstützen den Verein maßgeblich in seiner Tätigkeit. Ihnen und zukünftigen Mitgliedern, bietet das Weiße Kreuz auch heuer wieder interessante Jahresmitgliedschaften.Seit Jahren bietet das Weiße Kreuz nun schon Jahresmitgliedschaften an und hat in den vergangenen Jahren ständig neue Leistungen einfließen lassen. Auch bei der diesjährigen Mitgliederaktion kann zwischen 3 Jahresmitgliedschaften gewählt werden. Während man sich mit der Basismitgliedschaft SÜDTIROL viele interessante Vorteile zu Hause sichern kann, kann man sich mit dem Mitgliedschaften WELTWEIT und WELTWEIT PLUS zusätzlich auch im Ausland immer und überall auf das Weiße Kreuz verlassen.In die Basismitgliedschaft inkludiert sind folgende Vorteile: eine Anzahl von kostenlosen Krankentransporten, die Übernahme von anfallenden Rettungskosten, den kostenlosen Anschluss eines Haus- oder Mobilnotrufgeräts, den Besuch eines kostenlosen Erste-Hilfe-Grundkurses sowie das Stimmrecht bei der Teilversammlung in den Sektionen.Neben den genannten Vorteilen genießen Mitglieder mit den Mitgliedschaften WELTWEIT und WELTWEIT PLUS auch schnelle Rückholungen und Verlegungen nach einem schweren Unfall oder Krankheitsverlauf einbegriffen, genauso wie Materialtransporte und die Übernahme von Such- und Bergungskosten.Die Beiträge aus den Mitgliedschaften kommen in erster Linie den mehr als 3600 Freiwilligen des Vereins zugute, welche im vergangenen Jahr auf ein Neues bewiesen haben, wie wertvoll sie für den Landesrettungsverein sind. Gleichzeitig werden mit den Beiträgen Leistungen unterstützt, die sonst nicht oder nur beschränkt finanziert werden können, wie zum Beispiel die landesweite Jugendaktivität.

