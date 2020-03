Auch einige Ärzte in Südtirol positiv auf Coronavirus getestet

Wie viele Ärzte betroffen sind und woher sie stammen, sagte sie nicht.Nur eines: „Hier in Südtirol ist es nicht anders als in den anderen Regionen!“Die Ärzte befinden sich unter Quarantäne. Wie berichtet , gibt es in Südtirol insgesamt 27 auf SARS-CoV-2 positiv getestete Personen, bei 26 von ihnen fehlt allerdings noch das Ergebnis des Kontrolltests, die im „Spallanzani“-Institut in Rom durchgeführt werden.Der Südtiroler Sanitätsbetrieb erinnert daran, dass bei Auftreten von grippeähnlichen Symptomen und Husten nicht der Hausarzt oder die Notaufnahme aufgesucht werden soll.Besteht der Verdacht, dass ein enger Kontakt zu einer infizierten Person stattgefunden hat, so sind die häusliche Isolation zu wahren und die Grüne Nummer 800 751 751 anzurufen.Auch bei leichtem Fieber, grippeähnlichen Symptomen und Erkältung ist es angeraten, bis zur vollständigen Genesung zu Hause zu bleiben.Um einer Ansteckung zuvorzukommen, ist es wichtig, die Hygienerichtlinien einzuhalten, das heißt vor allem: mehrmaliges, gründliches Händewaschen am Tag, große Menschenansammlungen vermeiden und in persönlichen Kontakten einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten.

vs