Wer hoffte, das Schlimmste nach dem gestrigen MeBo-Chaos überstanden zu haben, wurde heute früh eines Besseren belehrt. Bereits in den frühen Morgenstunden ging auf den Zufahrtsstraßen zur Landeshauptstadt nichts mehr. Besonders kritisch war die Lage in Oberau-Haslach und Gries.<h3>\r\nReschenstraße und Gries völlig überlastet<\/h3>In der Reschenstraße stand der Verkehr – und das in beide Richtungen. Sowohl der Verkehrsfluss Richtung Reschenbrücke als auch in Richtung Drususallee kam komplett zum Erliegen. Ähnlich stellte sich die Situation in Gries dar: In der Vittorio-Veneto-Straße geht es von der Villa Berger bis zum Grieser Platz nur noch im Schritttempo voran.<BR \/><BR \/>Ob ein zusätzlicher Unfall das Verkehrschaos ausgelöst hat oder ob schlicht die Überlastung der Ausweichrouten zur MeBo-Baustelle schuld ist, steht noch nicht fest. Sicher ist: Viele Autofahrer versuchten die Baustelle auf der Schnellstraße über das Stadtgebiet zu umfahren – und standen dort nun erst recht im Stau.<h3>Rückblick: Die MeBo als Nadelöhr<\/h3>Bereits gestern sorgten Arbeiten an der Beschilderung bei Bozen Süd für kilometerlange Rückstaus bis ins Überetsch. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verkehrschaos-rund-um-bozen-sagen-sie-uns-ihre-meinung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr dazu.<\/a><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="OmoEUdo1"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/> Wir haben unsere Leser befragt, wie Sie am gestrigen Dienstag durch den Stau gekommen sind. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mebo-chaos-riesenaerger-unter-pendlern-das-sagen-unsere-leser" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Hier lesen Sie die Meinung unserer Leser.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verkehrschaos-rund-um-bozen-was-ist-da-los-herr-reichhalter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was der Präsidenten der Brennerautobahn AG zu den Bauarbeiten und dem dadurch verursachten Verkehrskollaps sagt, lesen Sie hier.<\/a>