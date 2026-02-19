Nach einem Lawinenabgang im Trentino ist am heutigen Donnerstag die Staatsstraße über den Fedaia-Pass im Gemeindegebiet von Canazei in beide Richtungen gesperrt worden. Die Maßnahme wurde aus Sicherheitsgründen im Zuge der anhaltenden Schlechtwetterlage ergriffen.<BR \/><BR \/>Die Verkehrssituation war Thema einer Videokonferenz der Landes-Einsatzzentrale Trentino, an der die maßgeblichen Stellen zur Bewältigung der Wetterlage teilnahmen. Dabei wurden die aktuellen Bedingungen analysiert und die laufenden Maßnahmen koordiniert, mit Schwerpunkt auf die Verkehrssicherheit und witterungsbedingte Gefahrenstellen.<h3>\r\n„Situation angespannt, aber unter Kontrolle“<\/h3>Weiterhin kam es auf mehreren Hauptverkehrsachsen zu Behinderungen. Auf der Staatsstraße durch die Valsugana sorgten liegengebliebene Lkw ohne Winterausrüstung sowie Aufräumarbeiten nach umgestürzten Bäumen für Verzögerungen. Die Situation wurde als angespannt, aber unter Kontrolle beschrieben. Auf einer weiteren Staatsstraße führten Ordnungskräfte verstärkte Kontrollen durch, um die Einhaltung der Winterausrüstungspflicht sicherzustellen.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte blieben in erhöhter Bereitschaft. Insgesamt waren rund 220 Fahrzeuge des Straßendienstes der Autonomen Provinz Trient im Einsatz, um Sicherheit und Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten.<h3>\r\nSchnee und Regen auch im Trentino<\/h3>In Storo wurden Spitzenwerte von 14 Millimetern innerhalb einer Stunde sowie Tagesmengen von bis zu 47 Millimetern gemessen. Oberhalb von 800 bis 1.000 Metern ging der Niederschlag vielfach in Schnee über, mit mehreren Zentimetern Neuschnee. In der Valsugana wurden lokal Schneemengen zwischen fünf und 20 Zentimetern registriert.