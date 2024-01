 Immer mehr Hautkrebs-Fälle in Südtirol

Pandemie und Lockdown haben nicht wenige Südtiroler davon abgehalten, verdächtige Stellen an der Haut rechtzeitig untersuchen zu lassen – daraufhin folgte nun bei einigen die niederschmetternde Diagnose: Hautkrebs. In manchen Fällen haben sich bereits Metastasen gebildet. Der Primar der Abteilung für Dermatologie in Bozen, Dr. Klaus Eisendle, rät zur rechtzeitigen Vorsorge-Untersuchung und zu ausreichend Schutz vor der Sonne, die jetzt wieder gefährlich für die Haut herunterbrennt.