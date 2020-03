Auch Nordtirol sperrt Skigebiete zu

Ebenso werden alle Beherbergungsbetriebe nach dem 16. März behördlich gesperrt. Der Montag wurde deshalb gewählt, damit die Gäste geordnet ihre Rückreise antreten können, hieß es.„Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, sagte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). „Aber wir übernehmen Verantwortung für alle TirolerInnen und für alle, die sich in Tirol aufhalten“, meinte er.Unterdessen wurden am Donnerstagabend 3 weitere Corona-Fälle in Tirol bekannt gegeben. Damit sind derzeit 110 Personen mit dem Virus infiziert, ein italienisches Pärchen ist mittlerweile wieder gesund.In Südtirol wurden die Skigebiete bereits am Montagabend zugesperrt.

apa