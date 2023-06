Audi außer Kontrolle: Kommt am Gehsteig zum Stehen

Foto: © Alberto Marzinotto

Foto: © hof

Foto: © hof

Am frühen Mittwochmorgen – vor 7 Uhr – ist es in Brixen zu einem spektakulären Unfall gekommen: Ein Audifahrer hat in der Brixner Mozartallee, nahe dem Juwelier Mozart, offenbar die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren.Dabei ist das Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und im Grünstreifen, der Fahrbahn und Fuß- bzw. Radweg trennt, zum Stehen gekommen.2 Schilder – jenes des INAIL und jenes des Beherbergungsbetriebes „Goldene Krone“ – hat das Auto umgefahren. Die Straßenlaterne an der Stelle ist ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden und steht nun schief.Auf dem Grünstreifen beim Gehsteig und Fahrradweg ist der Fahrer dann zum Stehen gekommen.Es war wohl großes Glück, dass kein Fußgänger und kein Fahrradfahrer verletzt wurde und in diesem Moment kein Autofahrer entgegengenommen ist. Die Carabinieri ermitteln.