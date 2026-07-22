Ein 42-jähriger ortsansässiger Mann war im Schwarzenbach auf einem unwegsamen Pfad unterwegs, als er ausrutschte und in einen Abgrund stürzte. <BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte der Bergrettung eilten zum Unfallort, konnten dem Mann jedoch nicht mehr helfen.<BR \/><BR \/>Erst am Dienstag war eine 60-jährige deutsche Touristin <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wanderer-am-tiroler-hoehenweg-toedlich-verunglueckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">im Passeiertal tödlich verunglückt<\/a>, am Tag zuvor <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosse-trauer-um-guenter-plunger-80" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der 80-jährige Günter Plunger<\/a> in Tisens.