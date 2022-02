Auer: Abgängige Frau gefunden

Zuerst wurde die Jacke der abgängigen Frau an einer Brücke in Auer gefunden. Darum hatte man seitens der Einsatzkräfte zeitweilig sogar die Befürchtung, dass die Frau womöglich in ein nahegelegenes Gewässer gestürzt wäre.Kurz darauf die Entwarnung: Die Frau wurde unversehrt am Bahnhof Auer gefunden. Die Befürchtungen, dass die Frau womöglich in die nahegelegene Etsch oder ein anderes Gewässer gestürzt sein könnte, bestätigten sich somit glücklicherweise nicht.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Auer, die Wasserrettung Bozen und die Bezirks-Taucher.

