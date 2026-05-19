Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am heutigen Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Nähe des Versuchszentrums Laimburg in Auer ereignet. Ein Auto kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Das Fahrzeug kam seitlich zu liegen und befand sich teilweise unter Wasser.<BR \/><BR \/>Der Fahrer, ein Mann ausländischer Nationalität, war beim Eintreffen der Rettungskräfte bei Bewusstsein. Die Feuerwehren von Pfatten, Auer und Neumarkt mussten das Fahrzeug zunächst anheben, um den Mann bergen zu können. Er wurde schwer verletzt, schwebt aber nach Angaben der Rettungskräfte nicht in Lebensgefahr. <BR \/><BR \/>Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit der Flugrettung Pelikan 1 samt Notarzt in das Krankenhaus Bozen gebracht. Im Einsatz standen neben den Feuerwehren auch die Carabinieri, sowie das Weiße Kreuz.