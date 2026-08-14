Zum Vorfall kam es in der Nacht auf Dienstag in einem Bar-, Restaurant- und Hotelbetrieb. <BR \/><BR \/>Wie die Carabinieri in einer Presseaussendung mitteilen, soll der 21-jährige Nordafrikaner versucht haben, in das Lokal einzudringen. Dabei zog er sich eine tiefe Verletzung an der Hand zu, nachdem er die Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen hatte.<h3>\r\nMutmaßlicher Täter ins Krankenhaus gebracht<\/h3>Noch am selben Tag machten die Carabinieri den mutmaßlichen Täter in Pfatten ausfindig. Er hielt sich in einem verlassenen Gebäude auf. Aufgrund der Verletzung wurde Sanitätspersonal hinzugezogen und der Mann zur weiteren Behandlung ins Bozner Krankenhaus gebracht. <BR \/><BR \/>Auch weitere Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass der junge Nordafrikaner für den Einbruchversuch verantwortlich sei. Er kassierte eine Anzeige.