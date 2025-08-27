An der Kreuzung bei der Dorfausfahrt von Auer in Richtung Tramin sind die beiden Fahrzeuge zusammengestoßen. Die angerückten Feuerwehrmänner versorgten de Insassen der Fahrzeuge, sicherten die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205211_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Eine der in den Unfall verwickelten Personen wurde verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Nach etwa einer Stunde konnten die zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr mit ihren zwei Fahrzeugen wieder ins Gerätehaus einrücken. ‍<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen auch die Carabinieri sowie der Abschleppdienst. <BR \/>Es handelt sich bereits um den fünften Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Auer innerhalb weniger Tage. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>