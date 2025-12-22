<BR \/><BR \/>Gegen 14 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Auer am heutigen Montag zu einem Unfall gerufen. Im Kreuzungsbereich bei der Etschbrücke in Auer war es, wie schon so oft, zu einem Zusammenprall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1253220_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dabei wurde eine Person verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Auer versorgte die verletzte Person bis zum Eintreffen der Weiß-Kreuz Sanitäter, die sie dann ins Krankenhaus brachten. <BR \/><BR \/>Indes sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und regelte den Verkehr. Nachdem der Abschleppdienst die beiden Wracks entfernt hatte, säuberten die zehn Wehrmänner die Unfall stelle und rückten mit ihren zwei Fahrzeugen nach gut einer Stunde wieder ins Gerätehaus ein.