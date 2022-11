Der Rauch war weitum sichtbar. - Foto: © FFW Auer

Zu dem Brand war es am Sonntagvormittag in der Bäckergasse in Auer gekommen. Im Gebäude hatte sich starker Rauch gebildet, sodass die Frau eine leichte Rauchgasvergiftung erlitt und ins Bozner Krankenhaus gebracht werden musste.Die Flammen selbst brachte die Freiwillige Feuerwehr Auer rasch unter Kontrolle. Ein weiteres Ausbreiten des Feuers konnte glücklicherweise verhindert werden. Der entstandene Sachschaden in der Wohnung ist jedoch beträchtlich.Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Auer das Weiße Kreuz sowie die zuständigen Behörden.