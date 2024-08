Auer: Nach schwerem Motorradunfall, Flüchtiger gefasst

38-Jähriger flüchtet zu Fuß nach Unfall

Gegen den Fahrer werden nun mehrere Vorwürfe erhoben

Führerschein beschlagnahmt

Es war am Dienstag um die Mittagszeit, als der Unfall passierte. Ein 38-jähriger Mann aus Brixen fuhr mit seinem Yamaha- Motorrad Richtung Auer. Beim Abbiegen auf den Parkplatz der „Bar Fonsatti“ missachtete er die Vorfahrt und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Honda- Motorrad Der 56-jährige Honda-Fahrer, ein Tourist aus Mailand, zog sich dabei mehrere Frakturen zu und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Bozen gebracht.Anstatt Erste Hilfe zu leisten, flüchtete der 38-jährige Brixner zu Fuß ( Hier lesen Sie mehr dazu). Er versteckte sich zunächst in der Toilette des Lokals, wo er beim Versuch, durch das Fenster zu entkommen, das Waschbecken beschädigte. Später gelang es ihm, das Gebäude zu verlassen und seine Spuren zu verwischen.Die Carabinieri aus Neumarkt und Tramin nahmen umgehend die Ermittlungen auf. Am Abend des 6. August stellte sich der gesuchte Motorradfahrer schließlich freiwillig bei der Polizeistation in Auer.Gegen den Fahrer werden nun mehrere Vorwürfe erhoben, darunter die Missachtung der Vorfahrt, unterlassene Hilfeleistung und Unfallflucht bei einem Vorfall mit Verletzten. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.Der Fall wird nun von der Justizbehörde weiter untersucht.