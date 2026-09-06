Der Mann, der alleine unterwegs war, kam gegen 5.40 Uhr auf der Staatsstraße bei Auer aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab.<BR \/><BR \/>Der Wagen durchbrach die Leitplanke und stürzte über eine steile Böschung. Dabei überschlug sich das Fahrzeug zweimal und prallte anschließend gegen eine Holzhütte. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1356288_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Auer sicherte die Unfallstelle ab und kümmerte sich um die Aufräumarbeiten. Mit dem Kran des Schweren Rüstfahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr Neumarkt konnte das Auto geborgen werden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1356291_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Einsatz standen außerdem der Abschleppdienst, das Weiße Kreuz und die Ordnungskräfte.