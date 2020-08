Auer: Murenabgang auf Brennerstaatsstraße

Die Mure war auf die Brennerstaatsstraße abgegangen, die somit teilweise unbefahrbar war. In Zusammenarbeit mit dem Straßendienst konnte die Mure entfernt und die Straße wieder freigegeben werden. Rund 18 Wehrmänner waren bis 4.30 Uhr mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Zeitgleich wurde auch die Feuerwehr Neumarkt zum Auspumpen der Unterführung zwischen Auer und Neumarkt gerufen. Die Freiwilligen Feuerwehren mussten nach der Gewitternacht am Samstag bereits zu zahlreichen weiteren Einsätzen ausrücken. So auch in Terlan, wo es gegen 9 Uhr zu einem Steinschlag gekommen war. Die Freiwillige Feuerwehr von Terlan war bis 11.15 Uhr im Einsatz.

