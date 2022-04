Auer: Pkw kommt von Fahrbahn ab und fährt gegen Hecke

Ein Auto ist aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen, in den Straßengraben gefahren und an einer Hecke zum Stehen gekommen.Die Lenkerin des Wagens hat sich dabei glücklicherweise nicht verletzt, lediglich ein paar Verkehrsschilder wurden beschädigt.Die Freiwillige Feuerwehr Auer sicherte die Unfallstelle ab, kümmerte sich um die betroffene Person und unterstützte den Abschleppdienst beim Abtransport des Fahrzeugs.Nach einer Stunden konnten die 10 Wehrmänner wieder mit ihren 2 Fahrzeugen in das Gerätehaus zurückkehren.