Aus bisher unbekannter Ursache war der Porsche gegen 13 Uhr gegen eine Betonleitplanke gekracht und hatte sich anschließend überschlagen. Das Auto blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrzeuglenker konnte sich eigenständig aus dem Auto befreien – erlitt allerdings erhebliche Verletzungen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269549_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Auer übernahmen die Erstversorgung der Verletzten bis zum Eintreffen des Weißen Kreuzes Unterland und sicherte die Unfallstelle ab, heißt es in einem Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr Auer auf Facebook.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269552_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Anschließend stellten die Feuerwehrleute den Brandschutz sicher und führten Aufräumarbeiten durch. Auch die Carabinieri, der Straßendienst sowie der Abschleppdienst standen vor Ort im Einsatz.