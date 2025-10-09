<BR \/><BR \/>Am späten Mittwochnachmittag kam es bei der Dorfausfahrt von Auer in Richtung Tramin zu einem Verkehrsunfall , berichtet die Freiwillige Feuerwehr Auer. <BR \/><h3>\r\nEine Person leicht, die andere mittelschwer verletzt <\/h3>\r\n Zwei Pkw waren im Kreuzungsbereich zusammengestoßen. Dabei wurde eine Person mittelschwer und eine weitere leicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Auer versorgte gemeinsam mit den Kameraden des Weißen Kreuz Unterland die Verletzten, sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und regelte den Verkehr. <BR \/><BR \/> Eine er verunfallten Personen wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, die andere konnte vor Ort behandelt werden.<BR \/><BR \/><BR \/>Nach dem Abtransport der Autos durch den Abschleppdienst und dem Säubern der Fahrbahn konnten die zehn Wehrmänner mit ihren zwei Fahrzeugen nach gut einer Stunde wieder ins Gerätehaus einrücken.