Der Unfall ereignete sich gegen 5 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Auer und Branzoll. Aus bisher unbekannter Ursache war ein Pkw ins Schleudern geraten und gegen eine Verkehrsinsel gekracht.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265874_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Fahrzeuginsassen – vier Einheimische – wurden bei dem Unfall verletzt – drei davon leicht, eine Person erheblich. Sie wurden von den Einsatzkräften vor Ort erstversorgt. Die Freiwillige Feuerwehr Auer sicherte die Unfallstelle und führte die Aufräumarbeiten durch.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265877_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch das Weiße Kreuz, der Straßendienst sowie der Abschleppdienst und die Behörden standen im Einsatz.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265880_image" \/><\/div>