Nachlösch- und Aufräumarbeiten mit Unterstützung aus der Luft von der Firma Elikos Helicopterservice aus Gröden 🚁💪 Pubblicato da Freiwillige Feuerwehr Auer su Venerdì 21 febbraio 2020

Gegen 11 Uhr konnten die Löscharbeiten vollständig beendet werden. Den Einsatzkräften ist es gelungen, den Brand am Freitag noch in der Nacht weitgehend unter Kontrolle bringen. Am Samstag wurden mit der Unterstützung eines Helikopters aus Gröden Nachlöscharbeiten und Aufräumarbeiten durchgeführt.

stol